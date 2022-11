Forderung nach Abschaffung von "Licht ins Dunkel"

Die Online-Plattform "andererseits" fordert die Abschaffung der Spendenaktion Licht ins Dunkel, da sie - ihrer Meinung nach - Menschen mit Behinderung zu Bittstellern mache. Stattdessen möge man die UN-Behindertenrechtskonvention einhalten. Die Annahme von Extra-Rechten erscheint fragwürdig genug, denn Menschenrechte sollten für alle Menschen gleichermaßen gelten, egal ob behindert oder nicht.

Diese Konvention ergeht sich allerdings nur in allgemeinen Vorgaben, was ein Staat für Behinderte sicherzustellen oder einzurichten hätte.

Gleichzeitig wird ein 18-jähriges Mädchen zitiert, das sich durch Geld von Licht ins Dunkel ein Hand-Bike als Hilfsmittel für ihren Rollstuhl anschaffen konnte, dem aber das Gefühl, auf Spenden angewiesen zu sein, unangenehm war. Weihnachten ist die Zeit des Schenkens. Keiner ist unangenehm berührt, wenn er von Angehörigen ein Geschenk bekommt. Warum also von Licht ins Dunkel?

Wohl kaum einer, der dort spendet, tut dies aus Gönnerhaftigkeit und Herablassung. Die Menschen geben aus Mitgefühl und Hilfsbereitschaft - genauso wie sie für die ukrainischen Kriegsflüchtlinge geben. Menschen spenden, um anderen, die weniger haben oder mehr brauchen, ein angenehmeres Leben zu ermöglichen oder Freude zu bereiten. Das macht die Empfänger keineswegs zu Bittstellern.

Sollte die Idee von "andererseits" allerdings sein, dass ausschließlich der Staat für alle Bedürfnisse von Behinderten aufkommen sollte, so mögen die Initiatoren Folgendes bedenken: Der Staat als politisches System sorgt ja mit Pflegegeld, Beihilfen, Steuervorteilen, Gebührenbefreiungen und anderen Maßnahmen für Menschen mit besonderen Bedürfnissen, und das ist gut so. Allerdings kann und soll der Staat - so wie auch in anderen Bereichen, etwa dem Gesundheitswesen - nur die Grundbedürfnisse stillen. Im Falle der oben zitierten jungen Frau würde das bedeuten, dass der Staat ihren Rollstuhl finanziert, nicht aber angenehme Zusatzeinrichtungen wie das Hand-Bike. Dafür darf eine Rollstuhlfahrerin ruhig und ohne unangenehm berührt zu sein, Geld annehmen, das über eine bewundernswerte und unbedingt beizubehaltende Aktion von einem anderen Teil des Staates kommt, von der Gesellschaft, von Bürgerinnen und Bürgern, die helfen und Gutes tun wollen.





Mag. Andrea Wolf, 1230 Wien