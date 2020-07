Es ginge so schnell, wenn man nur möchte!

Beinahe täglich werden derzeit Gesetze, Verordnungen, Vorschriften, etc. neu erlassen oder abgeändert.

Wann werden endlich die für Österreich so unwürdigen und blamablen "Abschiebeparagraphen" so weit geändert, dass sich in Zukunft kein Entscheidungsorgan mehr mit seiner menschenverachtenden Haltung jungen, oft in Ausbildung stehenden Menschen gegenüber auf "geltendes Gesetz" berufen kann?







Dipl. Ing. Walter Schlegel, 5020 Salzburg