Forderung nach sofortiger Umgestaltung der Umkleiden

Die Beschwerden über die Umkleiden im neuen Bad bezeichnen manche als verklemmt und prüde?

Findet wirklich noch irgendwer nackte Kleinkinder in der Öffentlichkeit ok? Dass Spanner aus der Ferne filmen und fotografieren?

Ein Bad, indem man sich um einsehbare Umkleiden für Kinder sorgen muss, hat Verbesserungsbedarf.

Verantwortliche müssen ein ungutes Gefühl ernst nehmen und nach Lösungen suchen. Kinder sollen einen guten Umgang mit dem eigenen Körper haben, Grenzen kennen und lernen, wie man sie klar macht. Unerwünschte Blicke abwehren dürfen, in angstfreien öffentlichen Räumen.

Alexandra Schmidt, 5020 Salzburg