Forderungen der FPÖ genauer hinterfragen

Herr Chefredakteur Perterer, die Wahl in Niederösterreich ist geschlagen und wie erwartet, musste die ÖVP große Stimmenverluste hinnehmen. Ich sehe die ÖVP hier nicht als den großen Verlierer der Wahl. Warum das? Die wirtschaftlichen und politischen Umstände haben sich, bedingt durch die harten wie heiklen Pandemiejahre und zusätzlich durch den Krieg in der Ukraine, so zugespitzt, dass es der FPÖ durch ihre Proteststrategie am besten gelungen ist, in der Wählergunst Zugewinne zu erlangen. Dieser starke Zugewinn beruht in keiner Weise nur auf gute und bessere Arbeit für unser Heimatland. Vielen wird Glauben gemacht, die FPÖ hätte für gewisse Themen genau die richtige Lösung. Die Umsetzung dieser, ist dann die harte Arbeit im Hintergrund und ohne große Schlagzeile.

Ich halte, trotz der Verluste der ÖVP, die beinahe 40 Prozent der Wählerstimmen eine bemerkenswert gute Zustimmung durch die Bevölkerung.

Die Bühne, die der FPÖ bereitet wird, bringt anscheinend spannende Berichte und Kontroversen für die Medien.

Ich bitte die Medien, die Forderungen der FPÖ etwas genauer zu hinterfragen und zu beleuchten. Was wäre unser kleines Österreich, würden wir die Sanktionen gegen den Kriegstreiber Russland nicht mitmachen? Wir würden von den anderen Staaten innerhalb Europas sanktioniert, das dürfte man wohl annehmen. Die Festung Österreich, wie von Herrn Kickl gefordert, wie soll das realisiert werden? Meiner Meinung nach ist das gefährliches und unverantwortliches Agieren. Wo treten hier Medien dagegen an?



Andrea Rummel, 5090 Lofer