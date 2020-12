Formel 1 - Gefahren und Unfälle

Als persönlich Betroffener hatte ich die Bilder von Imola 1994 wieder lebendig vor mir. Wenn auch die Unfälle nicht zu vergleichen sind.

Aber das "Wunder" hätte es ohne das schwarze Wochenende 1994 in Imola mit den Todesfällen des F1 Nobody Roland Ratzenberger und dem F1 Weltmeister Ayrton Senna nicht gegeben, wenn die Massnahmen der FIA für mehr Sicherheit nicht nachhaltig vorangetrieben worden wären. Präsident Max Mosley und viele andere mussten viele Widerstände überwinden, um mehr Sicherheit im Boliden und an den Strecken zu erreichen.



Rudolf Ratzenberger, 5020 Salzburg