Formel 1 und Klimaschutz - wie passt das zusammen?

In den SN vom 28. Juli lese ich mit größtem Erstaunen die riesige Überschrift: "Formel 1 setzt auf Klimaschutz"!

Verstehe ich nur "Bahnhof" oder sind nicht Formel 1 und Klimaschutz ein Widerspruch in sich? Während da auf Rennstrecken wie zuletzt in Zeltweg und auf dem Hungaroring rund 20 Tempobolzer mit 300 km/h im Kreis fahren empfiehlt uns Bürgern soeben eine "Experten-Studie" eine Reduktion der Geschwindigkeiten auf 100 km/h auf Autobahnen, 80 km/h auf Landstraßen und 30 km/h im innerstädtischen Verkehr. Ich komme aus dem Staunen nicht mehr heraus!

Dr. Gerhard F. Huber, 5020 Salzburg