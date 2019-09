Formel-2-Pilot stirbt bei Horror-Crash

Motorsport ist gefährlich. Mit diesem Satz habe ich die Arbeit, die ich dieses Jahr im Rahmen meines Schulabschlusses verfasst habe, begonnen. Ein Satz, der auf jedem Ticket steht, das Eintritt zu einem Formel-1-Rennen gewährt.

63 Seiten lang habe ich versucht, diesen Satz zu entkräften, zu relativieren und ihn unter meinen Ausführungen verblassen zu lassen. Seite um Seite widmete ich den Sicherheitsbestrebungen der Formel 1. Absatz um Absatz beschrieb ich die Ausrüstung der Piloten, die Optimierung der Fahrzeuge, die Absicherung der Rennstrecken, schwerwiegende Unfälle der Vergangenheit und welche Konsequenzen man daraus zog, beginnend mit dem 13. Mai 1950 in Silverstone, dem Tag, an dem alles seinen Ursprung hatte.

Der Ursprung einer Faszination, der Ursprung einer Generation von Helden, der Ursprung des motorisierten Kampfes um Ruhm und Ehre und der Ursprung des unaussprechlichen Schmerzes, der die Eltern von Formel-2-Pilot Anthoine Hubert am Samstag so unvermittelt traf. Motorsport ist gefährlich. Zuletzt für mich nur noch als Formalität gewähnt, die auf den farbenfrohen Eintrittskarten im Kleingedruckten noch immer ihren Platz hat. Doch jetzt steht er da dieser Satz. Unauslöschlich. In dicken schwarzen Lettern. Seit dem Jahr 2015 verfolge ich die Formel 1. Monatelang habe ich mich mit dem Thema Sicherheit intensiv beschäftigt. Alles Illusion.

Ein Schloss in der Ferne. Mit stabilen Mauern und massiven Holztüren. Erst bei genauerem Hinsehen sieht man sie: die aufgetürmten Wolken. Nur ein Luftschloss. Und dieses Schloss steht für mich ab jetzt wohl bis in alle Zeit an dem kleinen Bächlein Eau Rouge in Spa.

Elisabeth Weinkammer, 5020 Salzburg