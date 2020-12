Forschung und Lehre statt Ränkespiel

18.000 Studierende, über 2500 Mitarbeiter; da möchte man meinen, dass eine derartige Universität mit ihrem prächtigen Standort in der Innenstadt prägend für die Stadt Salzburg sein könnte; ein Ganzjahresgegengewicht zu den omnipräsenten Festspielen.

Weit gefehlt, in der Wahrnehmung der Salzburger spielt diese Universität kaum eine Rolle, schafft es aber glatt, sich mit Intrigen und öffentlich zur Schau gestellten Eitelkeiten ins Gespräch zu bringen. Der wohlgesonnene Förderer, der dieser Tage Berichte und Spendenanfragen von der Fördergesellschaft der Universität erhält, stellt sich da die Frage, was wir fördern.

Es würde allen Beteiligten guttun, den erst 14 Monate im Amt befindlichen Rektor vorerst arbeiten zu lassen und an seiner Seite jede Möglichkeit zu nutzen, um durch Arbeit und Veränderungen die Universität aus dem Dornröschenschlaf zu heben und ihr den Stellenwert zu verschaffen, den sie verdient. Ich bin überzeugt, dass es vielen Lesern ähnlich geht wie mir.

Es ist an der Zeit, die Energie für die Forschung und Lehre an der Universität Salzburg einzusetzen. Für das gut entlohnte Ränkespiel im Elfenbeinturm wird es in einer ohnedies wirtschaftlich gebeutelten Gesellschaft wenig Verständnis geben, und das mit Recht!



RA Dr. Robert Bukovc, 5020 Salzburg