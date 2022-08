"Forstautobahn" statt Wanderweg

Immer öfter muss man feststellen, dass Wanderwege verschwinden, einerseits dadurch, dass diese nicht mehr betreut werden, und andererseits durch den Bau neuer "Forstautobahnen". Für Wanderer werden an den Forststraßen neue Wegweiser aufgestellt. So geschehen in St. Johann im Pongau.

Statt eines alten "Zieh"- und Wanderwegs (dieser wurde zerstört) gibt es nun gleich zwei neue, parallel laufende "Forstautobahnen". Richtig breit und mit richtig großen Kreuzungen. Eine Tafel bescheinigt, dass dieses Projekt vom Bundesministerium für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus, dem Land Salzburg und der EU unterstützt wird. Und da verstehe ich wirklich nicht, warum gerade wir Radfahrer diese nicht benutzen sollten.

Dass Radfahrer nicht erwünscht sind, erkennt man sofort - weil fast alle Tore mit massiven Vorhängeschlössern versperrt sind. Dass Wander- und Radwege gesperrt sind, ist in St. Johann leider schon fast die Regel statt Ausnahme. Es wäre längst an der Zeit, dass hier Land und Bund tätig werden und sämtliche "Waldstraßen", die sie mitfinanzieren, freigegeben werden.

Wenn wir alle mitzahlen, sollte das eine Selbstverständlichkeit sein. Dass Grund- und Waldbesitzer von der Haftung für Unfälle befreit sein müssen, ist klar. "Vorsicht! Rücksicht! Befahren auf eigene Gefahr!" - das wäre meine Tafel statt der üblichen Fahrverbotstafeln.



Josef Winter, 5600 St. Johann