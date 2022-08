Forstleute arbeiten für klimafitte Wälder

Zum Bericht "Land will mehr Wege für Mountainbiker freigeben" bleibt festzustellen, dass es für Mountainbiker in Salzburg mehrere 1000 Kilometer freigegebener Strecken gibt. Gemeint waren damit offenbar aber Trailbiker/Downhiller, die abseits von Wegen und Steigen durch die Wälder fahren wollen und sogar eigenmächtig und damit grundbesitzstörend Trails anlegen. Dass sie dafür von Bauern und Forstleuten nicht auch noch mit einer Jause willkommen geheißen werden, sollte nicht weiter verwundern.

Und genauso gut wie sie sich über das Verbot ihres Handelns beschweren, könnten sie sich beispielsweise auch über Strafen bei Überschreiten eines Tempolimits im Straßenverkehr beschweren. Nur, dass der von ihnen praktizierte "zivile Ungehorsam" jetzt auch noch durch Legalisierung belohnt werden sollte, wäre eine Bankrotterklärung des Rechtsstaates, vor dessen garantierten Beispielsfolgen man nur eindringlich warnen kann.

Abgesehen davon würden es sich im Gegensatz zu dieser "Spezies egoistischer Extrembiker" einmal die Bauern und Forstleute verdienen, auf die Titelseiten zu gelangen. Diese bemühen sich in aufopfernder und oftmals lebensgefährlicher Arbeit, klimafitte Wälder zu schaffen. Dabei sind Sturmschäden, Schneedruck, Käfer, Trockenheit, Waldbrände etc. Herausforderung genug, eine nachhaltige Verjüngung/Diversifizierung der Bestände zu erzielen. Da braucht es nicht auch noch eine Randsportart, diese Bemühungen der Grundeigentümer - die im Übrigen auch eine Dienstleistung an der Gesellschaft darstellen - zu unterwandern.



Hermann Lackner sen., 5300 Hallwang