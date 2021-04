Forum Mobil unterstützt Salzburg fairantworten

Der Verein FORUM MOBIL/REGIONALE SCHIENEN besteht seit ca. 40 Jahren und hat in Stadt und Land Salzburg viel bewegen können, z. B. die Rettung der Pinzgauer Lokalbahn, der Salzburger Lokalbahn, Schafbergbahn und des Salzburger Obus. Der Verein unterstütze dabei seinerzeit Wilfried Haslauer als Landesverkehrsreferent und Arno Gasteiger als Salzburg AG Vorstandssprecher. Derzeit kooperiert FORUM MOBIL u. a. mit Verkehrslandesrat Stefan Schnöll bei den Internationalen Salzburger Verkehrstagen. Im aktuellen Manifest von Salzburg fairantworten werden viele Anknüpfungspunkte auch für den Verkehrsbereich gesehen, so die Forderung nach Stopp von Zersiedelung und Bodenverbrauch, besserer Raumplanung und nachhaltigem Sommer- und Wintertourismus. Daher will FORUM MOBIL sein Wissen und seine Kontakte auch gerne bei der Plattform Salzburg fairantworten einbringen und die Initiative unterstützen.







Peter Haibach, Obmann Verein REGIONALE SCHIENEN