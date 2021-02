FPÖ-Abgeordnete ohne Maske im Parlament

Es ist schon erstaunlich, was da bei der Fernsehübertragung der Nationalratssitzung am 4. 2. zu sehen war. FPÖ-Nationalratsabgeordnete trugen keinen Mund-Nasen-Schutz, auch nicht, als sie sich bei den Abstimmungen zur Wahlurne begaben.

Wieso wurde die Verpflichtung zum Tragen des Mund-Nasen-Schutzes nicht durch die Nationalratspräsidenten Sobotka (ÖVP) und Bures (SPÖ) von den FPÖ-Abgeordneten eingefordert? Gelten für die Corona-Pandemie im Parlament andere Regeln als für die Bevölkerung?

Die Menschen am Fernsehschirm sahen, dass im Parlament der Verstoß der FPÖ-Abgeordneten gegen die Corona-Maßnahmen nicht geahndet wurde. Ist es dann verwunderlich, wenn in der Bevölkerung manche den Schutz für sich und die Mitmenschen auch nicht mehr so genau nehmen?







Dr. med. Paul Chalupny, 5500 Bischofshofen