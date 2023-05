FPÖ ist für Regierungsarbeit nicht befähigt

Was halten Sie von einer schwarz-blauen Koalition in Salzburg?

Für mich die schlimmste aller Möglichkeiten!

Andererseits ist dies aber der Wählerwille. Die Menschen in Salzburg waren mit den bisherigen Regierungsmitgliedern anscheinend nicht zufrieden.

Für mich unverständlich, da unsere Regierung sich in dieser schwierigen Zeit sehr gut gehalten hat. z.B. nehmen wir die Energiekosten: Ich habe für meinen Haushalt weniger als im Vorjahr bezahlt.

Da bin ich keine Ausnahme, das betrifft ja die Allgemeinheit der Haushalte.

Allerdings hat sich jedes mal gezeigt, wenn die FPÖ in einer Regierung war, dass sie dazu nicht befähigt waren.

Es ist nur traurig, dass sich viele unserer Staatsbürger für Kickl und Svazek begeistern und entschieden haben. Vielleicht sollten Sie in Ihrer Zeitung auch mehr Positives melden, als immer nur Kritik üben!

Ingrid Barth, 5161 Elixhausen