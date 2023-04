FPÖ-Kampagne unter die Lupe

Nicht nur - wie in einem kürzlich hier publizierten exzellenten Leserbrief vorgeschlagen - die FPÖ-Kampagne gegen die Coronaimpfung sollte hinsichtlich ihres Anteils an den über 20.000 Coronatoten in Österreich untersucht werden. Auch die gesundheitlichen Schäden, die durch die unsägliche Ivermectin Empfehlung des FPÖ Vorsitzenden Herbert Kickl verursacht wurden, sollten im Rahmen der Niederösterreich Coronapolitik Aufklärungsbemühungen beleuchtet werden (eine überaus absurde Empfehlung zur Einnahme dieses Entwurmungsmittels für Pferde nebenbei, da selbst die Herstellerfirma von Ivermectin vor einer Corona-bezogenen Einnahme deutlich gewarnt hat).

Die ÖVP NÖ hat nun einer Coronapolitik Aufklärung unter Führung jener Partei zugestimmt, deren Gesundheitssprecherin Dagmar Belakowitsch die vielfach bewiesene Unwahrheit verbreitet hat, die Mehrheit der Corona-Intensivpatient/-innen liege in Wahrheit wegen ihrer Impfschäden in den Kliniken. Eine unglaubliche Beleidigung für diese ohnehin bedauernswerten Menschen, eine nicht wiedergutzumachende Verunglimpfung der medizinischen Spitzenleistungen während der Pandemie durch eine Medizinerin (nicht praktizierend, wenigstens dafür kann man dankbar sein), natürlich verteidigt durch Herbert Kickl aus reinem Machtkalkül und purem Populismus.

Dass sich Frau Mikl-Leitner in einem gesellschaftspolitisch so sensiblen Bereich wie der Pandemiepolitik von der FPÖ dermaßen vorführen und treiben lässt, und dies wohl ausschließlich um den Machterhalt der ÖVP im Land zu sichern, macht mich fassungslos und zutiefst betroffen - sie sollte sich schämen und bitte endlich das Wort "christlich" aus der Beschreibung ihrer Partei streichen. Ich hoffe zutiefst, dass Salzburg unter Landeshauptmann Haslauer nach der geschlagenen Wahl einen anderen Weg gehen wird.



Dr. Andreas Uhl, 5023 Salzburg