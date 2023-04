FPÖ - quo vadis?

Lernen Sie Geschichte! Hatte Bruno Kreisky einmal zu einem Reporter gesagt. Das ist zu einem geflügelten Wort geworden. Und es hat auch noch seine Bedeutung. Die FPÖ hat nun auch in Salzburg einen großen Wahlerfolg erzielt. Schaut man aber zurück in der Geschichte, kann man feststellen, dass es dort, wo sie Verantwortung übernommen hat, mit einem Debakel geendet hat. Im Mittelpunkt stand nicht die Ermöglichung eines besseren Lebens für die Menschen im Lande, sondern die eigene Machtposition auszubauen und sich Pfründe zu sichern, genau das, was die FPÖ anderen Parteien vorwirft. Nur ist sie dann an sich selbst gescheitert. Knittelfeld, BZÖ, Ibiza … Aus der Geschichte lernend sehe ich zwei Wege: Die FPÖ an der Regierung beteiligen, damit sie wieder zusammenbricht oder überhaupt die Finger davon zu lassen.

Robert Faust, 5020 Salzburg