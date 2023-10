"Fräulein Else" - frauenfeindlich kommentiert

Stummfilm "Fräulein Else" (Regie: Paul Czinner, 1929) nach einer Novelle von Arthur Schnitzler in der Interpretation von Maschek und Franui am 13. Oktober im Großen Festspielhaus.

Eine junge Frau, "Fräulein Else", zerrissen zwischen (männlicher) Ehre und (männlicher) Geilheit wird in den Tod getrieben. Um die finanziellen Börsenverluste ihres Vaters begleichen zu können, soll sich Else einem potenziellen Geldgeber nackt zeigen.

Während Franui mit ihrer grandiosen, fein ziselierten Musik das Geschehen mit Empathie kommentiert, unterlegen Maschek den Film mit neu erfundenen, blödelnden Dialogen. Das moralische Dilemma Elsas ("bürgerliche" Ehre des Vaters versus ihre sexuelle Selbstbestimmtheit) benutzt Maschek für platte Witzelei: frauenfeindlich und unerträglich.

Christine und Thomas Weidenholzer, 5020 Salzburg