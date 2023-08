Fragen über Fragen nach der Aufführung von "Liebe (Amour)"

Am vergangenen Donnerstag, 10. August 2023, lud die Präsidentin der Salzburger Festspiele, Frau Dr. Kristina Hammer, die ehrenamtlich Pflegenden zur letzten Aufführung von Michael Hanekes Bühnenfassung von "Liebe (Amour)" ins Landestheater ein. Dafür und für den anschließenden Empfang bedanke ich mich ganz herzlich, ebenso wie für die exzellente darstellerische Leistung des Ensembles der Münchner Kammerspiele. Die Aufführung hat mich sehr beeindruckt.

Dennoch blieb für mich schaler Nachgeschmack, was den Inhalt des Stückes betrifft. Er kam mir vor wie eine Werbeveranstaltung für den "assistierten Suizid" bzw. für die "Tötung auf Verlangen". Beide sind derzeitig in heftiger kontroverser Diskussion. Und das ist gut so. Kann es sein, dass die Tötung eines schwer Kranken, auch auf dessen Wunsch, selbstverständlich wird? Darf ein völlig überlasteter pflegender Angehöriger alles tun, was er kann? Ist nicht die Grenze zwischen künstlerischer Freiheit und Manipulation fließend? Hat nicht der/die darstellende Künstler/-in auch die Verantwortung dafür, was er bei seinen Zuschauern/-innen auslöst?

Außerdem hat mir, wie einem lieben, gleichsam anwesenden Freund, jeglicher transzendente Bezug gefehlt. Sind Krankheit, Sterben und Tod wirklich nur meine Sache? Bin ich wirklich Herr/-in meines Lebens? Haben die Salzburger Festspiele wirklich weltanschaulich neutral zu sein? H. von Hofmannsthals "Jedermann", der Kern der Salzburger Festspiele, der ja thematisch dazu passt, ist doch alles andere als weltanschaulich neutral. Also stellt sich mir die Frage, ob man ein solches tendenziöses Stück im Zusammenhang der Festspiele aufführen soll und darf.

Fragen über Fragen, die sich mir seit vergangenen Donnerstag stellen, vielleicht beabsichtigt? Oder Propaganda für eine düstere, inhumane Zukunft?



Dipl.-theol. Bernhard Sperling, Psychotherapeut, 5110 Oberndorf