Fragen über Fragen zum S-Link

Warum sollten Öffi-Benützer in den Untergrund, wenn sie vom Hauptbahnhof zum Mirabellplatz wollen? Etwa fünf Minuten dauert dies mit dem Obus. Allein der Abstieg in den bzw. der Aufstieg aus dem Untergrund würde wohl nicht weniger lang dauern. Ist den Verantwortlichen bekannt, dass es nicht wenige Menschen gibt, die Angst davor haben, sich in den Untergrund zu begeben?

Warum will man in der U-Bahn-Station Mirabellplatz Geschäfte, obwohl man "zu ebener Erd" auf dem Mirabellplatz leere Geschäfte vorfindet? Warum will man die U-Bahn bis Hallein verlängern, obwohl man mit Bus oder Bahn stündlich bis zu zehn Möglichkeiten für die Strecke Salzburg-Hallein hat?

Und wer ist daran interessiert, Geld für ein Projekt auszugeben (wenn nicht hinauszuschmeißen), dessen Finanzierung nur auf Schätzungen beruht?

Könnte es nicht sein, dass die verantwortlichen Stadtpolitiker einfach zu feige sind, die Autoflut von Nicht-Stadt-Salzburgern und Touristen einzudämmen - und (letzte Frage): Könnte es nicht sein, dass vor allem die Bauwirtschaft großes Interesse an diesem Projekt hat?

So viele Fragen - wer beantwortet sie glaubhaft?



Mag. Wolfgang Neubacher, 5203 Köstendorf