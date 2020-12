Fragen zum Corona-Impfstoff

Ein Virus, das eine noch nie da gewesene Gefährdung der Menschheit darstellt. Da viele Infektionen unerkannt ablaufen und Menschen für andere infektiös sind, ohne es zu wissen, ist eigentlich jeder des anderen möglicher todbringender Feind.

Eine Rückkehr zu einem "normalen" Leben ist nur möglich, wenn sich ein

Großteil der Bevölkerung dagegen impfen lässt. Mit einem neuartigen Impfstoff, der in die Zellen eingeschleust wird. Wenn wir wieder ein sorgloseres, normales Leben führen möchten, müssen wir eben in Kauf nehmen, dass Langzeitwirkungen nicht abgeklärt sind und jeder, der sich dieser Impfung verweigert, wird als verantwortungslos seinen Mitmenschen

gegenüber diffamiert.

Das alles ist nicht meine Überzeugung, aber dieser Eindruck entsteht zwangsläufig. Wie viele Menschen sterben in der Dritten Welt an Krankheiten, die heilbar wären, wenn es eine adäquate medizinische Versorgung gäbe. Doch wen bekümmert das? Ist ein Menschenleben in den Industrienationen mehr wert? Wie geht es eigentlich den Menschen mit dem Virus in den ärmsten Regionen der Welt? Darüber habe ich schon lange nichts mehr gelesen. Dort ist auch Impfung keine Thema, auch Testungen nicht, nehme ich an, weil es einfach an den dafür notwendigen Mitteln fehlt.

Auch was die Impfung an sich betrifft, drängen sich mir einige Fragen auf. Wenn jemand z. B. mit Corona, aber symptomlos, infiziert ist und geimpft wird, was passiert dann? Oder wenn jemand die Infektion unerkannt hinter sich hat, eine gewisse Immunität aufgebaut hat, und dann aus Nichtwissen geimpft wird. Löst das dann eventuell einen Supergau im Körper aus? Eine weitere Frage - wie war das eigentlich damals mit der Spanischen Grippe, die in mehreren Wellen tausenden, abertausenden Menschen das Leben gekostet hat. Ist dieses Virus dann einzig und allein durch ein Herunterfahren des gesellschaftlichen Lebens sang- und klanglos ganz ohne Impfung wieder verschwunden?

Melitta Strohofer, 5081 Anif