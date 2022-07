Fragile Versorgerungssicherheit bei Pelletheizungen

Herr Seidl (Brief an die SN, 23. 7.) bemerkte, dass die Pelletspreise derzeit nicht nachvollziehbar sind. Ich möchte dazu ergänzen, dass auch die vielgepriesene "Versorgungssicherheit" dieser Energieform mehr als fragwürdig ist. Eine Anfrage bei einem Unternehmen dieser Art erbrachte das Ergebnis, dass eine Lieferung nach derzeitigem Stand der Dinge frühestens im November (!) möglich ist. Ich frage mich sehr wohl, wo die "jederzeitige Verfügbarkeit" dieses Rohstoffes, mit der mir die Pelletsheizung seinerzeit angepriesen wurde, nun zu finden ist!? In meiner Umgebung haben Besitzer von Ölheizungen derzeit kein Problem (wenn auch zu einem erhöhten Preis) nachzufüllen. Wenn nun im Oktober die Heizsaison anläuft, ist man als "stolzer" Besitzer einer Pelletsheizung dazu verurteilt zu frieren. Wie kann man eine Heizform von höchster Ebene her anpreisen, deren Versorgungssicherheit noch fragiler ist als bei Ölheizungen - die man noch dazu in mittlerer Zukunft komplett verbieten will -, guten Gewissens den Konsumenten anraten?

Gerhard Gruber, 3321 Ardagger