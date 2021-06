Fragiler Weltfrieden

Im Mittleren Osten prallen die Interessen von den USA, Russland und China aufeinander und zusätzlich haben extremistische Islamisten einen großen Einfluss. Um die EU herum hat sich eine vielfältige Konfliktlandschaft entwickelt, in der ohne langfristige Ankündigung ein Krieg ausbrechen könnte.

Die USA haben eine neue Militärstrategie. Keine eigenen Kampftruppen am Boden, nur einige militärische Spezialisten, Ausbilder, Verbindungsoffiziere und paramilitärische Elemente wie CIA und FBI befinden sich in den Kriegsgebieten. Militärische Einsatzmittel wie Kampfflugzeuge mit Abstandswaffen, Marschflugkörper und Drohnen werden aus Europa und anderen sicheren Orten eingesetzt. Besorgt schauen die USA auf Israel und den Iran sowie beäugen Russland und China. Als Mittel zur Durchsetzung der Interessen werden Sanktionen eingesetzt.

Russland hat primär Interesse an den Gebieten der ehemaligen Sowjetunion. Es setzt auf die hybride Bedrohung, wobei die Aktionen von Cyberangriffen, Fake News, subversiven Tätigkeiten bis zum Einsatz von militärischen Kräften reichen. Russland hat auch Stützpunkte und Truppen in Syrien.

China ist in fast allen wirtschaftlichen Branchen auf der Siegesspur angekommen. Es engagiert sich im Iran und baut damit den Einfluss im Mittleren Osten aus. Seine militärische Reichweite erweitert es in den Atlantik, das Mittelmeer und die Antarktis. Die Volksbefreiungsarmee wird ständig modernisiert, um chinesische Interessen weltweit abzusichern.





Oberst i.R. Kurt Gärtner, 4600 Wels