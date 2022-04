Fragt doch Google!

Sie schreiben sehr treffend, welche Daten zu Corona in Österreich vorliegen und was eine gemeinsame Auswertung für die Bekämpfung der Pandemie für unser Wohl bringen könnte (SN, 7. April 2022 "Daten gäb's, Verknüpfung fehlt"). Aber der Datenschutz verbiete das.

Für meinen Arbeitsplatz benötige ich regelmäßig einen PCR-Test. Wenn ich alle paar Tage auf oesterreich-testet.at einen Testtermin buche, muß ich Google den Zugriff auf meinen Computer erlauben. Ohne Freigabe für Google kein Termin! Google weiß also, daß da eine Person sich alle paar Tage zum PCR-Test anmeldet. Und kann protokollieren wie oft und verknüpfen mit den Daten, die Google von seiner Suche, (G)Mail, Drive, Kalender, Android-Smartphone etc. sonst noch so hat. Von jeder Person, die sich zum Testtermin anmeldet. Die mir bekannten Webshops, Bankkonten etc. funktionieren ohne Google bloß mit Benutzername und Kennwort. Warum der österreichische Staat diese angebliche "Sicherheit" durch Google braucht, ist mir schleierhaft. Und ebenso, warum er diese Sicherheitsdienstleistung in den USA einkauft und Profite, Arbeitsplätze und Pensionen dort und nicht bei uns sichert. Corona-Testtermin nur mit Datenweitergabe an das gewinnorientierte Unternehmen Google in den USA, aber Daten hier für die Gesundheit der Menschen anonymisiert auswerten verletzt den Datenschutz??

Gerald Gmachmeir, 4400 Steyr