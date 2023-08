Fragwürdige Antworten der Opernbühne

Florian Oberhummer schrieb in der SN-Samstagsausgabe vom 26. August, dass Salzburg Antworten auf der Opernbühne gibt, die das Weltgeschehen widerspiegeln. Das mag sein, doch man darf hier auch die Frage stellen, wie sinnvoll diese Auseinandersetzung mit tagesaktuellen Themen ist und wen diese Inszenierungen tatsächlich interessieren. In einer Zeit, in der wir tagtäglich rund um die Uhr mit Nachrichten über Kriege, Flüchtlingsdramen und Bad News überschüttet werden, kann ich auf eine weitere Abarbeitung auf der Bühne gerne verzichten. Die Darbietungen der Sängerinnen und Sänger wie auch des jeweiligen Orchesters sind außergewöhnlich gut. Schade, dass die Regiearbeiten einen Großteil der Besucher hier eher fragwürdig zurücklassen.

Wenn eine so wunderbare Oper wie "Falstaff" mit bleierner Langweile und Slapstickeinlagen, bei denen man sich für den biederen Humor fremdschämt, inszeniert wird, dann ziehe ich künftig nur mehr konzertante Aufführungen vor.







Christian Leimer, 5071 Wals-Siezenheim