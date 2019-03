Fragwürdige Bedinungen für die Erntehelfer

Ich kaufe gerne bei unseren Supermärkten ein und freue mich über die günstigen Preise von Obst und Gemüse. Und dann wird mir bewusst, wie dieser Preis zustande kommt. Da stehen ganz am Anfang Frauen und Männer, die bei uns unter fragwürdigen Bedingungen als "Erntehelfer" arbeiten; da denke ich an Frauen und Männer aus Afrika, die im Süden Europas als Erntehelfer gedungen werden, zu Bedingungen, die menschenunwürdig sind. Dann lese ich, wie viel davon bei uns im Müll landet, in den Haushalten und in den Märkten. Da passt einiges nicht zusammen!





Johann Hammerl, 4822 Bad Goisern