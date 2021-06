Fragwürdige Besuchsregelung in der SALK

Den "Salzburger Nachrichten" ist zu entnehmen, dass es im Bundesland Salzburg derzeit nur mehr wenige aktiv Corona-Infizierte und einen einzigen Covid-Intensivpatienten gibt. Auch die Impfungen nehmen Fahrt auf. Diese erfreulichen Entwicklungen haben allerdings wenig Einfluss auf den Umgang mit fundamentalen Patientenrechten in der SALK.

Meine hochbetagte Großmutter liegt seit letztem Wochenende nach einem Sturz auf der Chirurgie. Nicht nur, dass die notwendige OP tagelang verschoben und wieder verschoben wurde, darf sie keinerlei Besuch empfangen. Der Eingang zur Klinik Samstagvormittag präsentierte sich mit Metallgittern verbarrikadiert, mit roten Zetteln tapeziert - keine Besuche! Keine Begleitpersonen! Man wähnt sich in einer Art Kriegszustand. Der Versuch, das Klinikgelände durch die Tiefgarage zu betreten, gelingt: Mitarbeiter an der Eintrittskontrolle checken den Impfausweis, ein grünes Band berechtigt zum Aufenthalt am Klinikgelände.

An der Glastür der Chirurgie wieder rote Zettel, versperrte Türen und schlussendlich gnädiger Einlass. Besuche strikt untersagt, nicht mal ein kurzer Blickkontakt mit der Patientin wird erlaubt, um ihr zu signalisieren, dass man sich kümmert, da gewesen wäre. Nachfrage, ob man die alte Dame nicht für ein kurzes Gespräch auf den Gang rollen könne? Nein, wo käme man da hin, dann wolle ja vielleicht jeder Besuch haben? War es nicht einmal üblich, seine Angehörigen im Spital zu besuchen?

Am nächsten Tag ist in den frühen Morgenstunden wenigstens eine kurze Telefonaudienz möglich (meine Großmutter hat kein Handy und könnte auch keines bedienen). Schicksalsergebenheit am anderen Ende der Leitung, was bleibt ihr auch anderes übrig?

Gleiche Klinik, andere Abteilung, anderes Familienmitglied, Sonderklasse: Nach Rücksprache mit den Ärzten einmal täglich ein (geimpfter/getesteter) Besucher erlaubt. Ein Schelm, wer Böses denkt?

Auch in anderen Kliniken sowie Seniorenheimen ist mittlerweile ein Besucher täglich erlaubt, nur in Salzburg geht man andere (bequemere?) Wege.

Bei allem Verständnis für den Schutz der Patientinnen und Patienten, es geht zu weit, diese regelrecht von den Angehörigen zu isolieren, selbst bei vollständigem Impfstatus! Dass "Wohnzimmertests" eventuell als nicht sicher genug angesehen werden, würde mir einleuchten, aber wenn ein Geimpfter einen Geimpften besuchen möchte - was will man noch? Die derzeitige Coronalage rechtfertigt diese rigorose Vorgangsweise keineswegs und es ist höchste Zeit, dass die Verantwortlichen das (seelische) Wohl der Patienten wieder in den Fokus rücken. Selbstverständliche Rechte müssen zurückgegeben werden!



Brigitte Badad, 5230 Mattighofen