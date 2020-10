Fragwürdige Coronapolitik

Die Ereignisse in und um Kuchl zeigen eines: Schlimmer als Corona ist nur mehr die Coronapolitik.

Gegen das Virus kann man sich schützen. Maske rauf, Abstand halten, Menschenansammlungen meiden. Das kann jeder für sich entscheiden, wie viel Risiko man nimmt. Aber gegen die rabiate Wegsperrpolitik der Landesoberen hilft leider kein Abstandhalten. Was soll man da noch nach Salzburg auf Urlaub fahren, wenn man im Urlaub plötzlich in einer Sperrzone aufwachen kann? Manchmal hilft halt nur mehr der Wirtschaftsboykott: Winterurlaub in Salzburg - nein danke - nicht bei einer solchen Politik!





Christian Wagner, 8101 Gratkorn