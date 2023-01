Fragwürdige Praktiken beim Fachmarktzentrum Wals

Seit einigen Jahren treibt eine (anonym auftretende) Firma auf Parkplätzen um das ehemalige Airportcenter ihr Unwesen. Autofahrer, die kurz in ein Geschäft wie den Unimarkt, Toys"R"Us oder Fressnapf gehen, ohne die Parkscheibe hinter die Windschutzscheibe zu klemmen, finden bei ihrer Rückkehr - irgendwo lauert immer der Feind auf diese saftige Gelegenheit! - eine sogenannte FHM. Was bedeutet FHM (es gibt ein Männermagazin dieses Namens. Das dürfte es vermutlich nicht sein)? Auch wenn es nur zehn Minuten waren, in denen man sich vom Auto entfernt hatte, man bezahlt sage und schreibe 65 Euro - in Worten fünfundsechzig Euro - für dieses "Verbrechen"! Auf welcher rechtlichen Grundlage? Welches "Gesetz" gibt solchen Leuten das Recht, hier abzuzocken?

Überdies gibt es eine weitere Feinheit in diesem Geschäft - erfunden vom "FHM-Team", also völlig anonym(!). Nur dass diese Firma ihren Sitz in Mattighofen hat, lässt sich herausfinden. Man bestimmt irgendeinen Autoparkplatz als Motorradparkplatz und schon hat man eine neue Einnahmequelle. Ob Winter oder nicht, auch wenn bei Minusgraden kaum ein Einspuriger unterwegs ist, egal, hier ist ein Motorradparkplatz, und wer sein Auto hier abstellt, zahlt mindestens 65 Euro. Auch bei Schneetreiben und Regen. Wer braucht als Mopedfahrer einen solchen Parkplatz? Wer beendet dieses unwürdige Schauspiel?

Auch an Sonntagen sind diese Abzocker aktiv. In der Adler-Garage gibt es dort einen begehrten Flohmarkt. Wer auf die Idee kommen sollte, den gegenüber der Einfahrt zur Adler-Tiefgarage gelegenen Parkplatz des Penny-Markts zum Abstellen seines Autos zu benützen, auf den lauert schon ein Herr mit dicker Aktentasche, in der sich ein Laptop und andere Utensilien befinden, mit deren Hilfe er sich sofort daranmacht, Strafzettel zu schreiben. Er stellt den Laptop auf das inkriminierte Auto und schon geht's los! Dieselbe Firma? Ein Nachahmer? Wie auch immer: Ich kann mir nicht vorstellen, dass dieses unwürdige Tun auf gesetzlicher Basis erfolgt.

Offenbar bringt die sogenannte "Parkraumbewirtschaftung" zu wenig ein. Dass sich diese Leute auch noch hinter einer merkwürdig anmutenden Anonymität verstecken, deutet u. U. darauf hin, dass sie vielleicht ahnen, dass das, was sie da machen, ganz und gar nicht in Ordnung ist. Spitzfindige Juristen, früher Winkeladvokaten geheißen, finden immer Wege und Möglichkeiten zum Abcashen und dabei - ausschließen sollte man es nicht - auch Gesetze zu umgehen. Offenbar arbeiten sie auch für solche Dunkelmänner aus dem oberösterreichischen Innviertel.

Wer beendet dieses Treiben? Angeblich geht das schon so seit 2017. Seitdem ist nichts geschehen, um zumindest die Gesetzeslage zu prüfen. Es werden Tafeln aufgestellt, ich weiß nicht wie viele. Kein Problem. Wenn man hingegen versucht, eine Tafel am Gaisberg aufzustellen, um eines dort verunglückten Motorradrennfahrers zu gedenken, dann gibt es tausend Gründe, warum das nicht geht. Ich hoffe, dass ein über jeden Tadel erhabener Jurist diesen Leserbrief liest und etwas gegen dieses Unwesen unternimmt. Im Internet findet man rasch ähnlich frustrierende "Erfahrungen" mit dieser Firma, die hinter diesen mehr als fragwürdigen Praktiken steckt.

Siegfried C. Strasser, 5071 Wals