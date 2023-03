Fragwürdiger Kundendienst einer Salzburger Bank

Ort des Geschehens: Filiale der Salzburger Sparkasse in der Reims-Strasse. Eine über 80-jährige Frau ersucht einen weiteren Kunden um Hilfe, da ihre Bankomat Karte vom Bankomat "geschluckt" wurde. Sie wurde vom erwähnten Kunden beraten, die im Bankomat angeführte Telefonnummer anzurufen. Die Frau war jedoch nicht im Besitz eines Handys. Den erforderlichen Anruf tätigte anschließend ihr Helfer. Die betreffende Anweisung lautete: Die Dame muss wissen, wer die zuständige Zentrale ist. Das wusste diese nicht. Auf Grund etlicher Ungereimtheiten in dieser Geisterfiliale war dem bestehenden Kunden diese Zentrale am Südtiroler-Platz schon bekannt. Dies konnte der Frau mitgeteilt werden.

Bei dem beistehenden Kunden handelte es sich um den Leserbriefschreiber. Von einem Kundendienst dieses Bankinstitutes kann wohl kaum die Rede sein, wenn man in einem Stadtviertel mit 4.000 Bewohnern eine frequentierte Filiale schließt und deren Bewohnern - speziell ältere Personen - im Regen stehen lässt und dafür einen nicht förderlichen Ersatzkundendienst zur Verfügung stellt.

Heinz Pruner, 5020 Salzburg.