Franziskanerkloster im neuen Glanz

Zu "Es geht eben doch etwas", Interview mit Johannes Wiesflecker in den SN vom 1. Oktober:

Es geht mehr als "etwas" - es geht ein Landesarchitekturpreis in der Salzburger Altstadt.

Es ist hocherfreulich, dass der Landesarchitekturpreis 2022 einem Projekt in der Schutzzone der Salzburger Altstadt, der Generalsanierung des Franziskanerklosters, verliehen wurde.

Diesem nun preiswürdigen Projekt ist ein langer und intensiver Prozess mit Bundesdenkmalamt und Sachverständigenkommission für die Salzburger Altstadt vorausgegangen. Und trotzdem, vielleicht auch deshalb wurden diese zeitgemäßen, architektonischen Interventionen in die wertvolle historische Substanz ausgezeichnet. Manchmal wäre es dazu aufschlussreich, Erstentwürfe und Endergebnisse gegenüberstellen zu können. Das Salzburger Altstadterhaltungsgesetz definiert als allgemeingültiges Ziel des Bauens in den geschützten Bereichen "die harmonische Einfügung". Manche Architektinnen und Architekten reagieren auf die Anforderung des Einfügens reflexartig ablehnend und fühlen sich in ihrer gestalterischen Freiheit eingeschränkt. Aber ist nicht gerade die Herausforderung des Sich-Einfügens in ein großes Ganzes, sei es Landschaft, Umfeld, Nutzung oder auch eine historische Stadt, die essenzielle und grundsätzliche Aufgabenstellung der Architektur?

Das Ziel der Umgestaltung dieses Ortes inmitten der Altstadt wird aber erst erreicht sein, wenn darin die Franziskaner ihre brüderliche Gemeinschaft leben und von dort aus, im franziskanischen Sinn, für Salzburg und seine Menschen wirken können.

Dipl.-Ing. Eva Maria Habersatter-Lindner, 5400 Hallein