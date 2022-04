Frau BM Gewessler kann auch keine Wunder vollbringen

Sehr geehrter Frau Redakteurin Graf!

Ich teile in dieser Angelegenheit nicht Ihre Meinung, wo Sie im SN-Leitartikel Frau Ministerin Gewessler als zu wenig aktiv in ihrem Job als Energieministerin kritisieren (Beschwichtigen ist zu wenig, SN, 28. April 2022).

Ich persönlich glaube vielmehr, dass diese Frau all ihre Kraft und Energie in ihre Ministertätigkeit hineinlegt und nach bestem Wissen und Gewissen versucht, in dieser schier ausweglosen Situation das Beste für unser Land zu erreichen.

Ich stelle mir das so ähnlich vor: Als würde unser Wohnhaus vom Dachstuhl aus bereits brennen und ich stehe mit dem Gartenschlauch daneben und versuche verzweifelt eine Feuerkatastrophe allein und scheinbar ohne fremde Hilfe abzuwehren bzw. zu verhindern.

Die begangenen Fehler der vorherigen Politiker/Innen-Generationen bezüglich der fahrlässigen Energieabhängigkeit von Russland können unmöglich in einer kurzen Zeit berichtigt werden, nicht einmal von einem sog. Wunderwuzzi.

Fazit: Auch wenn wir wohlstandsverwöhnten Bürger/Innen Österreichs solche schier ausweglosen Situationen nicht (mehr) hinnehmen wollen oder können - nach dem Motto: was nicht sein darf, das kann nicht sein - müssen wir, ob wir es wollen oder nicht, dieser Malaise ins Auge sehen und jede/r einzelne von uns muss seinen/ihren persönlichen Beitrag für eine Verbesserung der derzeitigen schlimmen Situation leisten. Auch wenn's weh tut und wir dazu persönliches Leid und Ungemach hinnehmen müssen.

Frau Gewessler ist als Person dazu nicht in der Lage Wunder zu vollbringen.

Hubert Zach, 7311 Neckenmarkt