Frau Minister und der politische Witz

Manche Leute behaupten der politische Witz sei augestorben, da er im Laufe der Zeit immer mehr zur Realität geworden ist. Wenn ich die Ratschläge zum Energiesparen aus der Politik und der Expertenschaft höre, stimme ich dieser Aussage immer mehr zu. Ich erinnere mich an die Ernergiekrise am Anfang der 70er Jahre des vergangenen Jahrhunderts. Die Ratschläge waren die selben - es fehlen nur die Sondergenehmigungen am autofreien Tag. Um nun zum Witz zurück zu kommen: Ich bin ein ganz normaler Mensch und weiß daher, dass weniger Energieverbrauch meiner Brieftasche zu Gute kommt. Um zu dieser Erkenntnis zu kommen, brauche ich keine Frau Minister noch sonst jemanden.





Peter Hyra, 1120 Wien