Völliger Stillstand, fast Rückschritt in der Stadt Salzburg. An der Spitze ein visions- und ideenloser, absolutistischer Fahrschul-Bürgermeister, der sich in seinem Schloss gefällt. Was qualifiziert ihn eigentlich? Welche Ideen hat er für die Entwicklung unserer Stadt? Welche Konzepte? Überkommene, fossile Denkweisen bringen uns nicht weiter. Es ist Zeit für einen Wechsel an der Spitze der Stadt. Frau Vizebürgermeisterin übernehmen Sie! Man hofft sehr, dass Sie einen jüngeren und größeren Zugang mitbringen.



Thomas Haas, 5020 Salzburg