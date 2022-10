Frauen als Wilderer

In meiner Hüttauer Familie wurde von meinem Großvater erzählt, dass seine Stiefmutter (die "schöne Klammerin") auch wildern war. Auch sie trug unter dem Rock eine "Büchs" versteckt und sie war den Gendarmen wohl bekannt, konnte aber nie in flagranti erwischt werden. Sie wilderte immer in der Nähe von Holzknechten, die sie auch mit Beute versorgte, die Leute damals waren sehr arm und Fleisch war eine sehr seltene Kostbarkeit am Essenstisch.

Einmal geschah es, dass sie wieder auf Pirsch war und der Gendarm war ihr auf den Fersen, erwischte sie und wollte das Gewehr unter ihrem Rock habhaft werden. Sie wehrte sich unter lauten Geschrei sehr heftig, so dass die nahen Holzknechte zu Hilfe eilten und den Gendarm sahen, dass er unter ihre Röcke wollte. Er wurde massig verprügelt und dann hatten sie ihn angezeigt wegen versuchter Nötigung, denn der Ordnungshüter hatte ihre Bluse zerrissen.

Soweit die Erzählung meines Großvaters



Mag. Hlavac Dietlinde, 5082 Grödig