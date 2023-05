Dass die ÖVP nur drei und die FPÖ überhaupt keine (!) Frauen in den Salzburger Landtag entsenden wollen, finde ich beschämend, ja erschütternd. Angesichts der Wichtigkeit von Frauen in Entscheidungsgremien und der Leistungen, die die Frauen für die Gesellschaft leisten, ist das ein Trauerspiel. Das ist übrigens per definitionem ein Theaterstück mit tragischem Ausgang.

Michael Gersdorf, 5020 Salzburg