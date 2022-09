Frauen sollen Zivildienst leisten

Es fehlen Helfer und Helferinnen in der Pflege, in Kindergärten, in vielen Sozialbereichen. Es steht in Österreich ein Heer an potenziellen Mitarbeitern zur Verfügung. Tausende junge Frauen leisten noch immer keinen Zivildienst und sie können sich aussuchen, ob sie zum Heer wollen oder nicht. Gleichberechtigung darf keine Einbahnstraße sein. Wer die Rechte für sich beansprucht, muss auch bereit sein, die Pflichten zu übernehmen. Man könnte die Pflichtdienstzeit anrechnen, wenn nur ein paar Prozent sich im Anschluss entscheiden würden, zum Beispiel einen Pflegeberuf zu ergreifen. In Zeiten, in denen um die Verwendung des Binnen-I gestritten wird, müsste es auch selbstverständlich sein, dass es auch eine weibliche Form von Zivildiener gibt.



Edi Herzog, 5760 Saalfelden