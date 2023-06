Frauen sollten sich nicht schämen

Ich traf neulich eine junge Frau, eine ehemalige Schülerin von mir mit abgeschlossenem Studium, die mit ihren zwei Kindern im Kindergartenalter unterwegs war. Nach meiner Frage, welchen Job sie zurzeit ausübt, antwortete sie mir sehr zögerlich: Ich bin bei meinen Kindern zu Hause, aber eigentlich … Ja, es soll sie noch geben, die Frauen, die die ersten Jahre ihrer Kinder noch selbst gestalten wollen.

Sie trauen sich das ja kaum auszusprechen, denn im Normalfall werden sie belächelt, gerügt beziehungsweise mit Altersarmut bedroht (diese Droher scheinen ganz genau zu wissen, wie das Pensionssystem in 30, 40 Jahren aussehen wird). Für alle, die die Idee des Berndorfer Modells noch nicht fertig durchdacht haben: Es bietet die Möglichkeit, die ersten Jahre zu Hause zu bleiben. Es ist keine Vorschrift, keine Herdprämie, nicht einmal eine Empfehlung! Und vielleicht entsteht einmal die Ansicht, dass das Großziehen von Kindern und die Führung eines Haushalts genau so wichtige und wertvolle Arbeiten sind, wie in einem Büro oder an einer Kasse zu sitzen. Dann müsste man sich auch nicht mehr schämen, wenn man gerne daheim bei den Kindern ist.

Herta Riegler, 5202 Neumarkt