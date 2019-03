Frauen und die Altersarmut

Sie berichten in Ihrer Zeitung in einem Artikel über die Altersarmut der Frauen. In unserer Gesellschaft hat sich in Bezug auf Frauen und Einkommen sehr wenig verändert. Die Frauen erhalten nach wie vor bei gleicher Arbeit eine geringere Entlohnung als Männer, sodass, sollte ein Mann freiwillig in Karenz gehen, die Familie mit dem Gehalt der Frau nur schlecht über die Runden kommen würde. Also ist programmiert, dass die Frauen bei den Kindern zu Hause bleiben werden.

Verstehen Sie mich nicht falsch, ich finde es sehr gut, wenn Kinder liebevoll von der Mutter die ersten Jahre begleitet werden und diese nicht in eine Einrichtung abgeschoben werden. In weiterer Folge kann die Frau nur Teilzeit arbeiten, wenn sie ihren Kindern weiterhin die Geborgenheit vermitteln will, dass sie später zu integren Menschen werden können. Und hier sind meiner Ansicht nach das Gesetz und die Gesellschaft gefordert. Männer und auch Frauen, die keine Kinder großziehen, können immer Vollzeit arbeiten und erhalten dadurch auch eine angemessene Pension. Frauen mit Kindern ist dies verwehrt, außer sie lassen die Kinder anderwärtig betreuen. Die Folgen für die Gesellschaft sind noch nicht absehbar, da die Kinder schon sehr früh aus der Geborgenheit herausgerissen werden und dadurch die Entwicklung von Vertrauen gestört wird. Kinder sichern dem Staat den Fortbestand und sind künftige potenzielle Steuerzahler. Da wäre es nur gerecht, wenn diese Frauen entsprechend (auch ohne 40 Jahre Beschäftigung) ordentlich entlohnt werden würden.

Da sich Paare immer öfter scheiden lassen, der Mann Vollzeit arbeitet, der Frau durch die Kindererziehung die Jahre fehlen, gerät sie im Alter mit ihrer Pension in die Altersarmut. Daher wäre es meines Erachtens angemessen, dass die Pensionen beider Partner in einen Topf geworfen und dann halbiert werden, so würde die Altersarmut der Frauen drastisch gesenkt werden. Dabei muss natürlich auch die Anzahl der Ehejahre berücksichtigt werden.

Noch ein weiterer Vorschlag von mir: Wer keine künftigen Steuerzahler in die Welt setzt, egal ob man sich bewusst für keine Kinder entscheidet oder es von der Natur nicht vorgesehen war, der sollte von seiner Pension etwas abgeben müssen und dies sollte zusätzlich den Frauen mit Kindern im Alter zukommen. Dies alles versteht sich zusätzlich zur Pensionsteilung zwischen Mann und Frau.

Renate Golser, 6370 Kitzbühel