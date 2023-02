Frauenpolitik und Kleinkindbetreuung

Dass viele Mütter nach der Geburt ihres Kindes bald wieder in ihr bisheriges Erwerbsleben und ihr gewohntes, soziales Umfeld zurückkehren wollen, weil sie den beruflichen Anschluss nicht verpassen wollen, ist verständlich und nachvollziehbar. Für die meisten der Meinungsmacher/-innen in Politik und Medien gibt es dazu nur einen Weg: das unterdreijährige Kleinkind frühestmöglich in eine familienexterne, institutionelle Betreuungseinrichtung zu geben. Andere Denkansätze werden ignoriert oder reflexartig als "Herdprämie" abgestempelt. Ein solcher Denkansatz wäre, dass sich die Eltern die Betreuungs- und Familienarbeit in den ersten zwei, drei Lebensjahren des Kindes teilen, weil ein Elternteil zwischendurch wieder mit 15 und mehr Wochenstunden ins Erwerbsleben zurückkehrt und der andere Elternteil zeitgleich seine Wochenarbeitszeit auf 32 Stunden und weniger reduziert. Wenn das die öffentliche Hand mit 200 Euro/Monat honoriert und zudem das Kinderbetreuungsgeld für diese familieninterne Kleinkindbetreuung auf die Höhe des Mindestsicherungssatz von derzeit 1054 Euro/Monat aufgestockt wird, dann wäre nicht nur echte Wahlfreiheit in der Kleinkindbetreuung angesagt, sondern auch ein klares frauenpolitisches Signal damit verbunden. Vielleicht sollte es doch erlaubt sein, mehrere Wege nach Rom zu suchen und nicht nur dem "ratzfatz, zurück an den Arbeitsplatz-Dogma" zu huldigen.





Josef Guggenberger, 5165 Berndorf