Frauentag ist eine Kampfansage an die Ungerechtigkeit

Zum Leserbrief von Brigitte Annau: Wir verstehen das Befremden der konservativen Dame, aber der internationale Frauentag ist kein Danke an die Frau, sondern eine kommunistische Kampfansage an die Ungerechtigkeit in dieser Welt bezüglich Menschenrechte, insbesondere eben von Frauen.

Weltweit wurden und werden Frauen vergewaltigt. Ein Nebeneinander der Geschlechter findet bis heute in vielen Regionen der Welt nicht statt. Europa ist ja komplett sozialdemokratisiert worden, was die Rechte der Frauen ungemein gestärkt hat. Somit ist die nicht zu vergewaltigende Vulva ein gutes Beispiel für ein menschenwürdiges Dasein. Diese Vulva sollte gut schmecken. Das ist den Grünen, die ja eine Linkspartei sind und die Gesellschaft verändern möchte, perfekt gelungen.

Wir wählen sicherlich nicht grün, auch wenn wir eine Blume bekämen, sehen aber in der Darstellung von Geschlechtsorganen in dieser Form keinen Fehler, umgekehrt, wir sollten sie viel mehr in der Gesellschaft positiv bewerten, da es um Lust und Weitergabe des Lebens geht. Man kann sich ja den Rosenkranz auf den Autospiegel hängen, aber ein Penis und eine Vulva sind hoffentlich lustiger und somit auch positiv.







Eva und Franz Hasenberger, 1220 Wien