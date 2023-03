Zum Leserbrief "Es braucht mehr als Blümchen am Frauentag" von Frau Erika Hackl.

Diese Dame spricht mir aus der Seele. Ich war jahrelang auch Alleinverdienerin mit drei Kindern und musste ganztags arbeiten. Glauben sie mir, ich wäre gerne einige Stunden am Tag länger mit meinen Kindern beisammen gewesen.

Es ist wirklich allerhöchste Zeit, dieses System zu ändern. Alles auf den Schultern der Frauen, so geht es nicht weiter.

Ja und die Blümchen am Frauentag ändern daran wirklich leider nicht's.





Barbara Martsch, 5110 Oberndorf