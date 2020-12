Frauenweihe endlich bejahen

Es ist dem ORF (Landesstudio Salzburg) zu danken, dass er am Sonntag (27. 12. 2020) einen repräsentativen Querschnitt über die Tätigkeit der vielen ehrenamtlichen Mitarbeiter/-innen in der Diözese Salzburg gebracht hat. Man konnte mit Freude sehen, wie engagiert in vielen Bereichen des kirchlichen Lebens (vor allem) Frauen einen ehrenamtlichen Dienst für "ein gutes Leben" der Menschen tun.

Als Seelsorger bin ich dankbar für die Bereitwilligkeit so vieler Ehrenamtlicher. Es ist großartig, wie sie ihre Talente und Begabungen in unseren Pfarrgemeinden einsetzen - "um Gottes Lohn", wie es geheißen hat.

Der Beitrag über die Feier von Wortgottesdiensten, die von Frauen sehr begeistert geleitet werden, stimmt aber auch nachdenklich: Wenn auch Wortgottesfeiern eigenständige Sonntagsfeiern der jeweils versammelten Gemeinde sind (auch in Oberalm und Puch werden solche seit 20 Jahren jeweils vierzehntägig von Frauen und Männern geleitet), so ist es höchst an der Zeit, dass die Kirchenleitung solche befähigte Frauen auch zu Priesterinnen weiht - und dies "Gott zur Ehre und den Menschen zur Freude", damit die Eucharistiefeier "als Quelle und Höhepunkt christlichen Lebens" infolge des - auch zum Teil selbst gemachten - Priestermangels nicht verkümmert.

Seit über 25 Jahren appellieren wir als Reformbewegung "Wir sind Kirche" (aus dem Kirchenvolksbegehren hervorgegangen) an die Bischöfe, dass sie unter anderem die Öffnung des "ständigen Diakonates" und den "Zugang der Frauen zum Priesteramt" endlich bejahen. Und auch die Freistellung der Lebensform für die Priester insgesamt.

Da beides biblisch möglich wäre, wären dies wohl in Anbetracht der Notwendigkeit für das seelsorglich-kirchliche Leben ohnehin nicht mehr ganz kühne Vorschläge, wie sie sich Papst Franziskus ja erbeten hat. Ich wünsche den Bischöfen 2021 den Mut, dies zu tun, wenn sie im Herbst zur gemeinsamen Berichterstattung nach Rom fahren.



Gidi Außerhofer,, Pfarrer in Oberalm und Puch