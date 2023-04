Frei-Biss für Bären und Bärinnen?

Wenn ein sonst gutmütiger Hund zum ersten Mal jemanden beißt, so haben die Hundehalter/-innen gute Chancen, vor Gericht freigesprochen zu werden.

Animalischer Täterschutz - "einmal darfst!"

In Südtirol wurde ein junger Jogger Opfer einer "Problembärin". In der öffentlichen Diskussion scheint manchen Tierschützern das weitere Schicksal dieses Tiers wichtiger als der grausige Tod eines jungen Sportlers.

Bären gehen "normalerweise" Menschen aus dem Weg, trotzdem sind ähnliche Fälle eines "Frei-Bisses" nicht auszuschließen.

Frei laufende Bären in mehr oder weniger dicht besiedelten Gegenden dulden oder gar ansiedeln? Dort, wo meist "Leinenpflicht" für Hunde besteht?





Helmut Hintner, 5020 Salzburg