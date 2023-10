Frei laufende Hunde bei vielen Bauern

Es wird so viel geschrieben über das Anleinen von Hunden und den Hundeführschein. Dabei wird vergessen, dass diesen Führschein nur die Hundebesitzer machen, die ihren Hund auch anmelden und damit Hundesteuer bezahlen müssen. Ausgenommen sind Jäger und Bauern. Verständlich bei Jägern und Bauern, deren Hunde jagdlich ausgebildet sind. Bei vielen Bauern ist das nicht der Fall und die waren auch nie in einer Hundeschule oder einer anderen Fortbildung. Nach meiner Erfahrung sind das auch die Hunde, die frei laufen. Leider vergessen die auch das - laut Gesetz - Wegräumen der Exkremente. Um das in den Griff zu bekommen, müsste hier einiges geändert werden. Da ist aber die Politik gefordert.



Anja Simmer-Fritsch, 5700 Zell am See