Frei laufende Hunde am Wanderweg

Am Freitag (6. Oktober) habe ich mich spontan entschieden, nach einem anstrengenden Bürotag noch auf den Buchberg zu wandern. Oben angekommen, habe ich die tolle Aussicht und Stimmung am Plateau genossen und trat den Rückweg an. Bis zum Parkplatz musste ich nur noch durch den Ortsteil Lofer marschieren, wo ich in einiger Entfernung drei frei laufende Hunde sah. Diese sind - als sie mich am Weg erblickt haben - mit einem Höllentempo und laut bellend auf mich zugerannt, haben mich etliche Male umkreist und sind dann hinter einem Haus verschwunden.

Von diesem Haus schlenderte ein junger Mann daher, er sei aber auch nicht der Hundehalter (aber vermutlich sein Besucher) und ich soll mich nicht so aufregen. Er meinte: "Haben dich die Hunde umgebracht?"

Vielleicht wollten die Hunde nur spielen, aber ich war in dem Moment im Schockzustand und wollte nur noch von dieser Siedlung weg.

Alle Hundehalter/-innen, die sich um ihre Hunde kümmern, sie zur Hundeschule bringen und sie anleinen in der Nähe von Geh- oder Wanderwegen, fühlt euch jetzt nicht angesprochen! Aber leider gibt es immer wieder schwarze Schafe und der Vorfall mit der getöteten Joggerin vor zwei Wochen ist ein extrem tragisches Beispiel dafür.

Ich muss mir wohl einen anderen Weg suchen.

Veronika Költringer, 5162 Obertrum