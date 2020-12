Frei laufende Hunde im Jagdgesetz

Frei laufende Hunde dürfen nach dem Salzburger Jagdgesetz nicht "einfach" geschossen werden, sondern stellen meist "nur" eine Verwaltungsübertretung wegen Nichteinhaltung einer ortspolizeilich verordneten Leinenpflicht dar. Das Jagdgesetz kommt zur Anwendung, wenn eine Reihe von Umständen vorliegt, die einen solch schweren Verstoß gegen das Tierschutzgesetz und Eingriff in fremdes Recht legitimieren.

Erstens muss sich der Hund außerhalb der Einwirkung des Halters abseits von Häusern, Herden, Straßen oder Wegen aufhalten und zweitens muss er jagen. Diese Aufzählung ist taxativ, die Bedingungen müssen gleichzeitig erfüllt sein, in einem nachfolgenden Ermittlungsverfahren besteht Nachweispflicht.

Die Rechtsprechung setzt einen hohen Maßstab, sie zieht das verfassungsgesetzlich geschützte Recht auf Unversehrtheit des Eigentums des Tierbesitzers heran und fordert nicht nur das Vorliegen einer abstrakten, sondern einer konkreten Gefährdung eines Wildtiers im gegenständlichen Fall. Das heißt, ein Hund, der schon in der Vergangenheit beim Jagen angetroffen wurde, im aktuellen Fall aber nicht wildert (kein Jagdverhalten i. S. der Judikatur zeigt), sich also "nur"

unangeleint oder herrenlos in freier Wildbahn aufhält, darf nicht geschossen werden. Der Gesetzgeber setzt hier keine Strafmaßnahme, sondern eine "spezialpräventive" Maßnahme zum Schutz eines Wildtiers im konkreten Fall.

Fehlt das Jagdverhalten im aktuellen Fall, rechtfertigen vorangegangene Ermahnungen des Eigentümers keinen Abschuss. Die Abmahnung ist als ein Entgegenkommen der Jagdberechtigten im Sinne der größtmöglichen Schonung des Tiers anzusehen. Denn bei vollständiger Erfüllung der im Jagdgesetz vorgesehenen Bedingungen in einem akuten Fall ist ein Abschuss ohne Abmahnung prinzipiell möglich, wenn auch unüblich.

Am Hochsitz bedingt ein Abwägen all der zwingenden Tatbestandsmerkmale einen größeren Zeitrahmen. Ohne all diese Aspekte genauestens geprüft zu haben, wird der Abzug nicht "schnell mal" betätigt. Ein "Spontanabschuss" ist somit ausgeschlossen. Die seltenen Fälle, in denen diese weitreichenden Verpflichtungen zur Sorgfalt vernachlässigt wurden, führen für den Jäger zu schwerwiegenden Folgen.

Das Jagdgesetz tritt dann als Disziplinarrecht zutage. Neben Entzug der Jagdkarte und Waffenverbot kann es zur Anklage in einem Strafgericht kommen. Denn wird ein Schuss auf ein Tier abgegeben, in dessen unmittelbarer Nähe sich vom Jäger ungesehen doch Halter oder andere Passanten aufhalten, könnte eine Gefährdung für Leib und Leben nach dem Strafgesetzbuch vorliegen.



Paul Estrela, 5162 Obertrum