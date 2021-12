Freie Fahrt für freie Bürger - oder?

Was hat es nicht für einen Aufschrei gegeben, als in Österreich Geschwindigkeitsbeschränkungen eingeführt worden sind! Schließlich habe ein jeder das Recht, so schnell zu fahren, als er wolle (siehe D). Oder aber die Einführung der Gurtenpflicht - welch eine Aufregung! Schließlich sei man in der Bewegungsfreiheit eingeschränkt - und für Asthmatiker sei das besonders schlimm. Und wer hat nicht noch den leidenschaftlichen Streit um das Rauchverbot in den Ohren? Auch hier wurde auf das Recht gepocht zu rauchen, wo man wolle.

Alle diese Verbote und Gebote wurden wütend bekämpft - und heute kräht kein Hahn mehr danach! Alle, naja fast alle, haben sich daran gewöhnt und wollen deren Vorteile nicht mehr missen - oder sehnt sich noch jemand in den Spitälern nach verstunkenen Dienstzimmern, wo der Gesprächspartner wegen des Rauches kaum zu sehen gewesen ist? Oder nach vergammelten Cafés, um sich cool als Bohemien zu beweisen?

Aber "wir sind das Volk!" - was schon der Zahl nach nicht stimmen kann. In einer Demokratie entscheidet die Mehrheit und diese hat das Recht, sich gegen schädliches und andere gefährdendes Verhalten zu schützen. Daher ist eine Impfpflicht mehr als überfällig, und der Februartermin eigentlich zu spät. Ich bezweifle jedenfalls, dass ein Ungeimpfter das Recht hat mich anzustecken. Dazu kommen noch die gewaltigen Kosten, die Intensivtherapien kosten und von allen getragen werden. Von den wirtschaftlichen Schäden ganz zu schweigen! Das alles wäre vermeidbar!



Olaf Arne Jürgenssen (gewesener Kinderarzt und Intensivmediziner), 5342 Abersee