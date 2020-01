Freie Fahrt für Jugendliche

Junge Leute fahren am Wochenende in die Stadt Salzburg, um eine Diskothek oder Freunde zu besuchen. Dank der gut ausgebauten Infrastruktur nutzen die meisten öffentliche Verkehrsmittel. Leider müssen Nachtschwärmer für den Heimbringer ein teures Ticket kaufen. Diese Busse fahren am Wochenende zwischen der Stadt Salzburg und Flachgauer Gemeinden. Die nächtliche Heimfahrt mit Öffis soll kostenlos angeboten werden. Damit wird eine höhere Sicherheit der Jugendlichen gewährleistet, weil diese gebührenfreie Nutzung den öffentlichen Nahverkehr reizvoller macht. Gleichzeitig steigt die Auslastung der Heimbringer, infolgedessen lässt der Individualverkehr nach. Darüber hinaus tut man auch den Eltern etwas Gutes, weil der Bedarf nach dem Privatchauffeur abnimmt. Es ist an der Zeit, dass etwas an der derzeitigen Situation geändert wird!

Ricardo Winter, 83395 Freilassing