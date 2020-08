Freie Schule im Seenland

Es ist sehr erfreulich, dass im Salzburger Seenland "wieder" eine Privatschule für Grundschüler/-innen entstehen soll. Erst vor einem guten Jahr wurde nach jahrelangen Druck die Weinbergschule in Seekirchen geschlossen, da eine solche Schule bei unserem perfekten Schulsystem nicht notwendig sei.

Staatliche Schulen können nie alles abdecken und so macht es Sinn, Raum für andere privat-öffentliche Schulmodelle zu geben. Sehr viel spricht dafür, vor allem das Lernen der Kinder zu Selbstständigkeit und Eigenverantwortung, das Engagement der Eltern und der wichtige Beitrag zur Gestaltung unserer zukünftigen Gesellschaft. Nicht mündige Menschen gefährden die Demokratie, sondern die Gleichgültigen, die Politik allgemein schlecht machen, jammern, aber am Wahltag dann zu Hause bleiben.

So wünsche ich der neuen Initiative viel Erfolg, vor allem langen Atem, sollte es wieder behördlichen und politischen Gegenwind geben.





Anton Wintersteller, 5201 Seekirchen