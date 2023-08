Freie Seeufer-Nutzung bedarf Regelung

Alle dürfen sich freuen, man darf fast uneingeschränkt die Ufer von Österreichs Seen nutzen.

Dennoch bedarf es einiger Regelungen:

Erstens: Wer ist für die Sauberhaltung verantwortlich, falls sich die "Nutzer" nicht dafür zuständig fühlen, sei es am Ufer selbst oder am Weg dahin?

Man kann sich täglich davon überzeugen, angefangen von Papiertaschentüchern, leere Getränke Dosen oder - Flaschen, Zigarettenkippen, etc.

Werden zuständige Gemeinden dies künftig erledigen?

Zweitens: Hausbesitzer, die eine Vermietung an Urlauber korrekt, ihrer Gemeinde melden, was sagen diese ihren Mietern (Urlaubern), dass der dazugehörige Strand für "Jedermann" zugänglich bleibt.

Vielleicht sollte in der aktuellen Diskussion - halte das Ganze mehr für politisch bedingtes Blabla - muss dies auch, falls überhaupt möglich, klar geregelt werden.





Prof. Michael Reinartz, 5020 Salzburg