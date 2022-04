Freiheit muss verteidigt werden

"Wo die Freiheit nicht beizeiten verteidigt wird, ist sie nur um den Preis schrecklich großer Opfer zurückzugewinnen. Hierin liegt die Lehre des Jahrhunderts" (ehemaliger deutscher Bundeskanzler Willy Brandt).

Würden die ukrainischen Streitkräfte einseitig die Waffen niederlegen, dann wäre die Bevölkerung der Willkür von Putins Schergen ausgeliefert, und der Traum von einem freien europäischen Leben würde für Jahrzehnte vorbei sein. Die Gräueltaten in Butscha sind ein Beispiel, wie marodierende Söldner gegen wehrlose Zivilisten vorgehen. Wie wird es erst in Mariupol ausschauen?

In letzter Konsequenz müssen demokratische Werte und die Freiheit verteidigt werden. Natürlich sind Sanktionen und ziviler Widerstand ebenfalls eine Option. Ich wünsche dem tapferen ukrainischen Volk einen baldigen Waffenstillstand und erfolgreiche Friedensverhandlungen.

Kurt Gärtner, 4600 Wels